У Дніпропетровську 5 студентів жорстоко побили громадянина Йорданії

Співробітники Жовтневого райвідділу внутрішніх справ Дніпропетровська затримали 5 другокурсників одного з технікумів міста, які на вулиці жорстоко побили громадянина Йорданії і поранили його металевою заточкою.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків УМВС у Дніпропетровській області.

За фактом спричинення тілесних ушкоджень громадянину Йорданії слідчим відділом Жовтневого РВВС порушено кримінальну справу за ст. 296 ч. 2 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Міліція вилучила у зловмисників знаряддя злочину – металеву заточку. Вина затриманих підтверджується їхніми свідченнями та свідченнями свідків.