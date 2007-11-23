Ющенко нагородив переможців конкурсу науково-пошукових робіт про Голодомор

Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у церемонії нагородження переможців всеукраїнського конкурсу науково-пошукових робіт «Голодомор 1932-1933 років. Україна пам’ятає».

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи під час церемонії нагородження, що проходила в Українському домі у Києві, Президент наголосив, тема Голодомору стосується всіх і кожного. В.ЮЩЕНКО нагадав, що під час Голодомору 1932-1933 років найбільше постраждали діти. Відповідно до статистики, більш як 50% загиблих у ті роки, - діти.

«Це покоління, яке Україна втратила», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Під час виступу Президент також зазначив, що його обурює полеміка, дискусії щодо того, чи варто запроваджувати кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору як геноциду українського народу. Він нагадав, у таких країнах, як Ізраїль, Австрія подібне питання не порушується. За словами В.ЮЩЕНКА, за заперечення Голокосту у цих країнах особи, які заперечують існування цієї трагедії, декілька років у в’язниці вивчають її історію.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що сьогодні у залі Українського дому зібралися люди, які грунтовно розкрили тему українського Голодомору. Президент також зауважив, що деякі з учасників конкурсу розповіли історії власних родин.

«Це унікальний приклад для нації», - вважає глава держави.

*** Організаторами всеукраїнського конкурсу науково-пошукових робіт школярів, студентів і педагогічних працівників «Голодомор 1932-1933 років. Україна пам’ятає» виступили Міністерство освіти і науки та Український інститут національної пам’яті.

Всього у конкурсі взяло участь більш як 50 тис. учнів, студентів, аспірантів, педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Уряд прийняв рішення про преміювання переможців всеукраїнського конкурсу науково-пошукових робіт школярів, студентів та педагогічних працівників „Голодомор 1932-1933 років. Україна пам’ятає”.

Зокрема, в номінації „За багаторічну дослідницьку роботу, збирання свідчень очевидців Голодомору 1932-1933 років в Україні, тематичну літературну та просвітницьку діяльність” переможці конкурсу отримають премії від 3 до 7 тис. грн.; „За кращу колективну роботу учасників конкурсу” – від 2 до 5 тис. грн.; „За кращу роботу учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти” – від 2 до 5 тис. грн.; „За кращу роботу студентів і аспірантів” – від 2 до 5 тис. грн.; „За кращу роботу педагогічних та науково-педагогічних працівників” – від 3 до 7 тис. грн.