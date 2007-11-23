Прес-конференція на тему: “Новий теракт на Андріївському. 300 заручників у підвалі галереї”

27 листопада об 11-30 в УНІАН відбудеться четверта і остання прес-конференція в рамках підготовки до Надзвичайних Зборів “Україна – зона культурного лиха” на тему: “Новий теракт на Андріївському. 300 заручників у підвалі галереї”. “22 листопада о 22-00 15 чоловіків спортивного вигляду вдерлися до приміщення Асоціації діячів сучасного мистецтва, погрозами і застосуванням сили вигнали з нього господарів, вибили вікна та двері, і взяли в заручники близько 300 картин, в т.ч. картини видатних українських художників вартістю 100 тисяч доларів кожна” - за таким сценарієм знищено уже 5 художніх галерей на Андріївському Узвозі. Учасники прес-конференції: Олег Скрипка, музикант, лідер гурту ВВ, організатор етнічного фестивалю “Країна Мрій”; Ніна Матвієнко, співачка, Народна артистка України; Олександр Щетинський, композитор, лауреат міжнародних конкурсів; Петро Гончар, директор музею імені О. Гончара; Тамара Лі (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.