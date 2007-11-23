Корупція вразила систему українських судів

У Києві презентовано оціночний звіт Групи держав проти корупції (GRECO) щодо стану корупції в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, звіт презентувала сьогодні у Києві заступник представника генерального секретаря Ради Європи з координації програм співробітництва в Україні Наталія ВУТОВА.

Вона нагадала, що Україна приєдналась до GRECO у 2006 році.

Н.ВУТОВА повідомила, що доповідь про перший та другий раунди оцінювання стану корупції в Україні підготувала група експертів GRECO за результатами свого тижневого візиту в нашу державу. У доповіді дається оцінка загальній політиці боротьби з корупцією, спеціалізації правоохоронних органів у боротьбі з корупцією, незалежності судової системи, заходам з подолання корупції в органах державної влади.

Н.ВУТОВА наголосила: «Україну вважають державою із високим рівнем корупції, і ця проблема є в країні системною та широко поширеною».

У звіті GRECO зазначається, що корупція в Україні вразила все суспільство, державні інституції, зокрема судову систему на центральному та місцевому рівнях.

У своєму звіті GRECO надала Україні 25 рекомендацій щодо боротьби з корупцією, які під час презентації зачитала Н.ВУТОВА. Насамперед, в них йдеться про створення механізму втілення в життя плану дій проти корупції. Такий механізм передбачає вирішення питань, пов’язаних з незалежністю судової системи та прокуратури, доступу до інформації, якою володіють органи державної влади, реформування управління та функціонування органів державної влади.

На запитання кореспондента УНІАН, яка, згідно з звітом GRECO, найкорумпованіша державна інституція в Україні, Н.ВУТОВА відповіла: «Корупція - це дуже тяжкий вид злочину, тому ми не можемо говорити про конкретні показники корупції, як ми можемо говорити про кількість вбивств чи пограбувань в певній країні зокрема й в Україні».

Н.ВУТОВА також повідомила, що до кінця 2008 року GRECO здійснюватиме моніторинг виконання Україною рекомендацій через свої відповідні процедури.

Як повідомляв УНІАН, звіт GRECO щодо стану корупції в Україні оприлюднено на офіційному сайті Міністерства юстиції України. Як повідомив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, відповідно до регламенту GRECO, Україна має подати звіт про виконання наданих рекомендацій. Зокрема, GRECO пропонує органам влади України надати такий звіт до 30 вересня 2008 року.

Довідка УНІАН. Групу держав проти корупції (GRECO) утворено Радою Європи. Метою GRECO є покращення можливостей країн – членів групи у боротьбі з корупцією, дотримання ухвалених державами рішень, а також вжиття відповідних антикорупційних заходів.

Україна приєдналась до Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) 1 січня 2006 року, ратифікувавши Цивільну Конвенцію проти корупції.

*** Загальнонаціональне опитування громадської думки про стан корупції в Україні впродовж січня-квітня 2007 року, проведено Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), показало, що найвищі індекси корупції мають Державтоінспекція (ДАІ) – 57,5%, міліція – 54,2%, установи охорони здоров’я – 54%, судова система – 49%, університети – 46,3%, прокуратура – 42,9%, митниця – 42,8%, податкові установи – 40,3%.

Водночас щодо корупції на рівні влади, то більшість респондентів – 54,2% - визначили Верховну Раду як найкорумпованіший орган влади. Наступним було названо Кабінет Міністрів (44,9%). Місцеві органи влади українці вважають менш корумпованими (32,4%), так само, як і Президента та його Секретаріат (36,8%).