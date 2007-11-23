Комітет виборців України хоче контролювати ”кнопкодавів”

Комітет виборців України вітає ініціативу деяких політиків та громадських діячів щодо забезпечення громадського контролю за процесом голосування під час обрання керівництва Верховної Ради України.

Як повідомляє ІМІ, КВУ висловлює свою готовність взяти участь в організації такого контролю.

КВУ вважає неприпустимою практику, яка мала місце в попередніх скликаннях парламенту, коли таємні та відкриті голосування здійснювалися народними депутатами не власноручно.

КВУ нагадує, що передвиборчі обіцянки практично всіх політичних містили положення щодо особистого голосування депутатів у новій Верховній Раді. На думку КВУ реалізація цих обіцянок має початися з моменту обрання спікера ВР.

В той же, час до КВУ надходить інформація про можливість «збору» лідерами фракцій бюлетенів для таємного голосування по виборах Голови ВР або інші методи контролю за цим голосуванням. Одним із таких методів може стати, апробована на парламентських виборах технологія, коли волевиявлення в кабінці фіксувалось за допомогою фотокамер в мобільних телефонах.

На думку КВУ, належний громадський контроль за голосуваннями у Верховній Раді Україні лише підсилить авторитет законодавчого органу та зробить депутатів більш відповідальними за свої вчинки та дії.