ООН засудила ксенофобію і расизм

Організація Об`єднаних Націй в середу засудила всі форми расизму, ксенофобії і прославляння нацизму, ухваливши резолюцію в Комітеті з соціальних і гуманітарних питань і питань культури.

На підтримку документа, співавтором якого була Росія, проголосувало 122 держави, повідомляє Кореспондент.

США виявилися єдиною країною, що голосувала "проти". Ще 52 країни утрималися.

У резолюції висловлюється "глибока стурбованість прославлянням нацистського руху, включаючи зведення пам`ятників і проведення публічних демонстрацій нацистськими організаціями", зростанням проявів расизму і неонацизму у ряді країн, а також все більшою активністю скінхедів, мішенню яких стають люди інших рас, національностей і релігій.

Документ закликає уряди вжити найбільш ефективних заходів для боротьби з неонацизмом у сучасному світі.

Резолюції ООН ставляться на обговорення і приймаються голосуванням всіх націй в рамках шести комітетів Генеральної асамблеї і підлягають схваленню, як правило, вже без голосування Генасамблеї.

Всі країни Європейського союзу консолідовано дистанціювалися від документа, позначивши себе такими, що "утрималися", зокрема Латвія і Естонія, яких мала на увазі Росія серед числа країн, що прославляють нацизм.

До тих, що утрималися приєдналася Україна, Молдавія, Грузія, Сербія, Боснія і Герцеговина.

Резолюція Генасамблеї не має обов`язкової сили, проте вважається за важливий політичний сигнал для лідерів держав і неурядових організацій.