Прес-конференція з нагоди проведення в Харкові IV міжнародного фестивалю „Дні документального кіно про права людини”
У середу 28 листопада о 12:00 у приміщенні Інформаційної агенції „Майдан Свободи” (Майдан Свободи, 8) відбудеться прес-конференція з нагоди проведення в Харкові IV міжнародного фестивалю „Дні документального кіно про права людини”.
У прес-конференції візьмуть участь:
Геннадій Кофман – генеральний продюсер фестивалю, член національної спілки кінематографістів України
Євген Захаров – Голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, Співголова Харківської правозахисної групи
Питання до обговорення:
що таке фестиваль про права людини і для чого він суспільству?
особливості цьогорічного фестивалю;
місія фестивалю у розвитку документального кіно України;
фестиваль документального кіно в Харкові
Контактна особа:
Геннадій Кофман,
генеральний продюсер, директор фестивалю
714 0103, 714 9603
Початок прес-конференції: 28 листопада 2007 року, 12:00.
Місце проведення: Харків, Майдан Свободи, 8