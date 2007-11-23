У середу 28 листопада о 12:00 у приміщенні Інформаційної агенції „Майдан Свободи” (Майдан Свободи, 8) відбудеться прес-конференція з нагоди проведення в Харкові IV міжнародного фестивалю „Дні документального кіно про права людини”.

У прес-конференції візьмуть участь:

Геннадій Кофман – генеральний продюсер фестивалю, член національної спілки кінематографістів України

Євген Захаров – Голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, Співголова Харківської правозахисної групи

Питання до обговорення:

що таке фестиваль про права людини і для чого він суспільству?

особливості цьогорічного фестивалю;

місія фестивалю у розвитку документального кіно України;

фестиваль документального кіно в Харкові

Контактна особа:

Геннадій Кофман,

генеральний продюсер, директор фестивалю

714 0103, 714 9603

gkofman@magikafilm.com.ua

Початок прес-конференції: 28 листопада 2007 року, 12:00.

Місце проведення: Харків, Майдан Свободи, 8