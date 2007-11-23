У п‘ятницю, 30 листопада, інформаційне агентство УНІАН в рамках реалізації проекту “Права людини” проведе круглий стіл на тему: "Впровадження стандартів документування випадків расизму та ксенофобії - перший крок до вирішення проблеми". В ході круглого столу експерти обговорять міжнародні стандарти документування випадків расизму та ксенофобії, проблему систематизації існуючих законодавчих норм (міжнародних та національних) та розробку особливих методів документування випадків расизму та ксенофобії. Під час круглого столу буде презентовано інформаційний портал, де зібрана вся вищезгадана інформація. Учасники: директор програми “Верховенство права” Міжнародного фонду “Відродження” Роман Романов, виконавчий директор “Міжнародної Амністії в Україні” Антоніна Тарановська, голова правління Східноєвропейського інституту розвитку Мрідула Гош, керівник програми моніторингу Конгресу Національних Громад України В`ячеслав Ліхачев, редактор інформаційно-аналітичного вісника “УНІАН-Права людини” Тетяна Печончик.

Початок о 10.00. Вхід за редакційними посвідченнями.