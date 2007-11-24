Президент оголосив 2008 рік в Україні Роком пам`яті жертв Голодомору

Президент України Віктор ЮЩЕНКО оголосив 2008 рік в Україні Роком пам`яті жертв Голодомору.

Про це йдеться в Указі глави держави № 1144/2007 від 24 листопада, оприлюдненому на офіційному Інтернет-сайті Президента.

Указ глави держави спрямований на вшанування пам`ять мільйонів громадян, які стали жертвами Голодомору 1932 – 1933 років та донесення правди про геноцид Українського народу до української громадськості і міжнародної спільноти та у зв`язку з 75-ми роковинами цієї трагедії.

Президент доручив координаційній раді з підготовки заходів у зв`язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932 – 1933 років в Україні спільно з Організаційним комітетом з підготовки та проведення заходів у зв`язку з 75-ми роковинами голодомору в Україні забезпечити організацію та координацію заходів з проведення Року пам`яті жертв Голодомору.

При цьому Кабмін повинен проаналізувати стан виконання Закону України «Про Голодомор 1932 – 1933 років в Україні», нормативно-правових актів щодо підготовки заходів у зв`язку з 75-ми роковинами Голодомору та вжити необхідних заходів щодо забезпечення їх реалізації. Крім того, на уряд покладено завдання вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування видатків, пов`язаних із підготовкою та проведенням Року пам`яті жертв Голодомору.

В той же час, Міністерство закордонних справ України за участю Міжнародного координаційного комітету Світового конгресу українців для планування відзначення 75-х роковин Голодомору в Україні повинні розробити у місячний строк план тематичних заходів, забезпечити його реалізацію закордонними дипломатичними установами України із залученням української громадськості за кордоном.