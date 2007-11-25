Гаррі Каспаров отримав п`ять діб арешту

Гаррі Каспарова заарештовано на п`ять діб.

Каспаров визнаний винним у порушенні порядку організації і проведення мітингів або пікетів (стаття 20.2 Кодексу про адміністративні правопорушення) і в непокорі законному розпорядженню співробітників міліції (стаття 19.3 КпАП).

Представник суду пояснила, що організаторам "Маршу незгодних" було дозволено провести мітинг, а вони організували несанкціонований марш.

Організатори "Маршу незгодних" Гаррі Каспаров і Едуард Лимонов були затримані в суботу в Москві після того, як після закінчення мітингу на проспекті Сахарова кілька членів опозиції влаштували несанкціонований марш.

Керівник найбільшої фракції Європарламенту - Європейської народної партії - Європейських демократів - Джозеф Даул (Joseph Daul) засудив і зажадав негайного звільнення лідера Об`єднаного громадянського фронту Гаррі Каспарова. "Наша група закликає Євросоюз засудити подібне ставлення, і вимагає негайного звільнення опозиціонерів з "Іншої Росії", - йдеться в заяві Даула.