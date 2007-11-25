Нацраду виштовхали з компанії RU Music під час перевірки каналу

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення заявляє про безпрецедентний випадок – її працівників, що прийшли перевірити діяльність ТОВ „АР Ю М’ЮЗІК”, виштовхали з приміщення цієї компанії озброєні автоматами люди.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацради, інцидент стався 23 листопада. Керівництво телекомпанії RU Music “за допомогою озброєних автоматами осіб із застосуванням фізичної сили відібрало в державних службовців матеріали перевірки та посвідчення на перевірку, що є документом суворої звітності”.

Нарада поінформувала про цю подію керівників Печерського районного управління Внутрішніх справ у м. Києві.

Як зазначили у прес-службі, Національна рада розгляне факт перешкоджання законній діяльності конституційного органу, наділеного контрольними функціями, і наполягатиме на притягненні порушників до кримінальної відповідальності.

Цю подію “Телекритиці” прокоментував голова Нацради Віталій ШЕВЧЕНКО. За його словами, в офісі супутникового телеканалу RU Music відбувся інцидент між представниками Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, які прийшли проводити перевірку телекомпанії, та охороною. В.ШЕВЧЕНКО повідомив, що до перевіряльників застосували силу, вилучивши документи та виштовхавши з приміщення, озброєні автоматами люди.

«Коли керівник компанії (Рудольф КІРНОС - «ТК») зрозумів, що перевіряльники принципові і не збираються танцювати під його дудку, він викликав охорону. З’явились озброєні автоматами люди і застосували фізичну силу: вилучили копії документів, які перевіряльники запросили до того, їхні службові посвідчення працівників апарату Нацради та силоміць виштовхали наших людей із приміщення», - розповів В.ШЕВЧЕНКО.

Національна Рада звернулась до Печерського райвідділу міліції з проханням розслідувати ситуацію та ідентифікувати озброєних людей, які діяли проти перевіряльників. Міліція з’ясувала прізвища охоронців та обставини, за яких вони вступили в конфлікт, і отримала підтвердження, що охоронці діяли за прямою вказівкою керівництва телекомпанії.

«Ми попередили, що цей факт безпрецедентний, і за подібні дії прямо передбачена кримінальна відповідальність відповідно зі статтею Кримінального кодексу, де згадується Національна рада і відповідні покарання за перешкоджання її діяльності», - зазначив В.ШЕВЧЕНКО, який разом із керівником юридичного управління та заступником начальника апарату Нацради прибули на місце події.

Подальші свої дії Нацрада визначатиме на засіданні 28 листопада. Однак, зазначив В.ШЕВЧЕНКО, «я вже зараз можу говорити, що ці дії, окрім того, що тягнуть за собою відповідальність за законом та Кримінальним кодексом, є просто нечуваним свинством». «За моєї пам’яті такого ще не було. Траплялося, що нашим працівникам чинили опір, але щоб люди з автоматами викидали жінок, які прийшли на перевірку, – просто безпрецедентний випадок», - додає він.

Сам факт наявності в офісі супутникового каналу озброєної охорони викликає у В.ШЕВЧЕНКА подив.

За словами голови Нацради, причиною для проведення перевірки було підбиття підсумків виконання телекомпаніями приписів щодо мовлення у день жалоби за загиблими внаслідок вибуху у Дніпропетровську 16 жовтня. А RU Music є саме тією телекомпанією, через яку Національна рада не може ухвалити остаточне рішення у цій справі, «через те, що вона є чи не найбільшим порушником і в сенсі реального мовлення, і в сенсі цинічного ставлення до людського горя». Національна рада, каже В.ШЕВЧЕНКО, отримала від керівництва RU Music листа, у якому йшлося про те, що чинність указу про жалобу є сумнівною, тому його виконання канал не вважає необхідним, «із єхидними приписочками, що Нацрада, як законослухняний орган, має так само це оцінювати»...

Генеральний директор каналу Р.КІРНОС пообіцяв прокоментувати ситуацію в середу, після засідання Національної ради, на якому цей орган, можливо, визначатиметься із подальшими діями щодо RU Music.

За інформацією “Телекритики”, музичний супутниковий телеканал RU Music (RU – абревіатура, що означає «російська і українська») розпочав мовлення у 2006 році. Оператор – ТОВ «Ар Ю М’юзик» (Київ). Засновники – компанія Russian Music Television Ltd (США), ТОВ «Група Укр-Медіа» (Київ; рекламне агентство, директор – Рудольф КІРНОС), фізична особа КІРНОС Майя Дмитрівна. Ліцензія на супутникове мовлення видана на 10 років у 2005 році.