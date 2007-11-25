У Харкові відкрито інтернет-портал про Голодомор

Сьогодні у Харкові відкрито Інтернет-портал «Голодомор 1932-33 років у Харківській області» (www.golodomor.kharkov.ua).

Як передає кореспондент УНІАН, презентація порталу пройшла у прямому ефірі місцевих телеканалів «Фора» та АТВ/К під час теле-марафону «Розтривожена пам’ять», проведеного в рамках заходів з вшанування жертв Голодомору 1932-33 років в Україні.

Проект представив ініціатор створення порталу голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ. Створити цей сайт, сказав губернатор, його спонукала потреба знати правду про Голодомор – найстрашнішу трагедію України в 20-му сторіччі. «Цей портал потрібен мені, як людині і громадянину Україні. Впевнений – потрібен і вам», - сказав А.АВАКОВ, звертаючись до телеглядачів.

У спорах з опонентами, зазначив він, кращим аргументом будуть «факти і документ. На цьому порталі ви не знайдете ніяких політичних висновків. Лише історична совість».

За словами А.АВАКОВА, у творців порталу попереду ще велика робота, у тому числі пошукова: «Ми не будемо обмежуватися лише державними архівами. Групи істориків, дослідників виїжджатимуть в райони області і збиратимуть свідчення очевидців тих подій. І не лише в Харківській області, але й в Сумській, Полтавській областях, які входили до складу Харківщини в 1932-1933 років».