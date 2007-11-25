Житомирські студенти зібрали понад 200 розповідей очевидців Голодомору

До Дня пам’яті жертв Голодомору житомирські студенти зібрали понад 200 свідчень очевидців про штучних голод в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник Житомирського обласного архіву Ігор РАФАЛЬСЬКИЙ.

"До дня пам’яті жертв Голодомору зібрано 200 розповідей очевидців Голодомору, ці спогади свідчать про те, що селян в ті часи довели не тільки до фізичної, а й до моральної деградації", - сказав І.РАФАЛЬСЬКИЙ.

За його словами, серед зібраних документів є свідчення про канібалізм, коли батьки вбивали своїх дітей, аби прогодувати людським м’ясом тих, які залишилися.

При цьому І.РАФАЛЬСЬКИЙ зазначив, що найбільш вражаючими є спогади жительки Коростенського району, яка повідомила, що у селі Лісобуда цього району під час Голодомору жінка зарізала свою чотирирічну дитину, щоб з’їсти її.

І.РАФАЛЬСЬКИЙ повідомив, що в державному архіві зберігаються документи про масове знищення мільйонів людей у 1932-1933-х роках, що було зумовлене планом хлібозаготівель. Він також додав, що точна кількість жертв Голодомору в області досі не відома. Лише після видання "Книги пам’яті" українського народу, куди ввійдуть імена всіх померлих від Голодомору 1932-1933 років, можна буде дізнатися про масштаби цієї трагедії.