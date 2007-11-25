СБУ обіцяє оприлюднити дані про компрометацію вояків УПА чекістами

Служба безпеки України оприлюднить документ, що свідчить про злочини агентів МДБ (Міністерство державної безпеки СРСР) з компрометації вояків Української повстанської армії.

Як передає "5 канал", про це повідомив в ефірі в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО. За його словами, агенти МДБ створювали бойові групи, перевдягалися в одяг вояків УПА та катували й знищували людей у Західній України.

"Ми маємо зараз документ, який був відомий Хрущову у 49-му році. Настав час його оприлюднити. Це доповідь одного з військових прокурорів про так звані спецбоївки, які під виглядом загонів УПА лютували в Західній Україні… І в такий спосіб залишали після себе злочинну пляму на тих, хто боровся за волю України", - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО. Він вважає, що оприлюднення цих документів має об`єднати Україну, "яка і так живе на брехні незалежно від того чи творилася ця брехня на Західній Україні або ж на Східній".