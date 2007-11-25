Грузинська опозиція знову вийшла на вулиці

У центрі Тбілісі в неділю мирно завершився мітинг грузинської опозиції. Лідери об`єднаної опозиції заявили в ході акції, що мають намір до кінця йти по шляху свободи і демократії, і пообіцяли й надалі проводити акції протесту, якщо їх вимоги не будуть виконані.

Як передає Лента.ру, мітинг відбувався із закликом до народу об`єднатися проти насильства і вимогою до властей дати можливість відновити мовлення телекомпанії "Імеді".

Мітинг почався близько другої години в районі площі Ріке, після чого учасники пройшли з транспарантами до парламенту Грузії і після відвідин церкви Кашуєті, розташованої поруч, мирно розійшлися.

Всього в акції брало участь, за одними даними, близько 10 тисяч осіб, за іншими, близько 15 тисяч. Організатори ж акції стверджують, що протягом дня в ній брали участь до 50 тисяч осіб.

Ходу опозиції супроводжували поліцейські, які не втручалися в події і не чинили перешкод мітингувальникам, зазначають інформаційні агентства.