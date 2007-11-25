Ющенко наполягає на кримінальній відповідальності за заперечення Голодомору

Президент України Віктор ЮЩЕНКО залишається прихильником встановлення кримінальної відповідальності за заперечення факту Голодомору в Україні 1932-33 років.

Про це він сказав в інтерв’ю загальнонаціональному телеканалу «1+1».

Президент підкреслив, що в багатьох країнах існує кримінальна відповідальність за заперечення фактів Голокосту та інших злочинів проти людства.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що мова йде не про знання чи незнання історії, а про шанування жертв Голодомору. Президент вважає, що українці мають наслідувати приклад Ізраїлю, який надзвичайно шанує пам’ять жертв Голокосту. „Я думаю, що це добрий приклад, як повинні думати українці. Горе, яке торкнулося цієї землі... Незалежно від того, хто ти етнічно тут був – це торкнулося твого батька, твого діда ”, - наголосив він, додавши, що „зло, має називатися злом, а нічім іншим, і за його невизнання людина має нести кару ”.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада В.ЮЩЕНКО повідомив, що в Секретаріаті Президента підготовлено законопроект про встановлення кримінальної та адміністративної відповідальності за заперечення Голодомору і Голокосту

Президент переконаний, що закон про Голодомор 1932-1933 років має містити статтю про адміністративну і кримінальну відповідальність. “Учора я підписав законопроект цього типу і не вніс його в парламент лише з однієї причини. Я хотів би спочатку виступити зі спеціальним зверненням до українського парламенту, висвітливши всі обставини, які стосуються і поточного, й історичного моментів. І потім запропонувати прийняти рішення про встановлення кримінальної та адміністративної відповідальності щодо заперечення Голокосту і Голодомору”, - наголосив він.

На думку глави держави, ці дві теми дуже близькі. За словами В.ЮЩЕНКА ухвалення відповідного закону буде хорошим прикладом того, як, “з одного боку, дві найбільші трагедії, одна з яких забрала п`ять млн. чоловік, а інша — близько 10 млн. чоловік, все-таки матимуть міжнародний статус, а, з іншого, — чіткі межі відповідальності в рамках національного законодавства”.

“Тому це питання не за горами. Я переконаний, що в парламенті проблем з цього питання не буде. Ми знайдемо сторони, які мають політичну мораль та непригнічену національну свідомість і, кінець-кінцем, добре розуміють, що це крок не проти когось”, - підкреслив Президент.

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