У Санкт-Петербурзі тривають арешти

Під час розгону забороненого "Маршу незгодних" в Санкт-Петербурзі затримані лідери СПС - голова Федеральної політради союзу і кандидат в депутати Держдуми РФ Микита Бєлих, його заступник Леонід Гозман, а також другий номер виборчого списку СПС Борис Нємцов.

Бєлих був затриманий на Палацовій площі, де спілкувався з журналістами. "Я по суті не встиг почати робити коментарі, як з`явилася міліція, взяла мене за руки, за ноги і кинула в автозак, де я тепер і є", - повідомив він по телефону.

Нємцов, який у п`ятницю був висунутий партією кандидатом на посаду президента РФ, був затриманий там же. "Я стояв на Палацовій площі і спілкувався з пенсіонерами і вчителями. Ми поводилися абсолютно мирно, обговорюючи підвищення цін на продукти, на комунальні послуги, але в якийсь момент налетіли ОМОНівці, всіх розштовхали, а мене схопили і кинули в автозак", - наводить його слова інформаційне агентство.

Після години перебування у відділенні міліції Нємцов був відпущений, повідомляє "Фонтанка.ру". ГУВС заперечує, що він був затриманий - у відділку, за словами джерел видання, Нємцов просто "сидів, пив чай і чекав своїх затриманих соратників".

Як повідомлялося раніше, в неділю міліція завадила провести заборонений владою "Марш незгодних" в Санкт-Петербурзі. З ранку було виставлено оточення навколо офісу "Яблука", звідки планувалося почати марш. Проте, колона в 200 чоловік вийшла від офісу до місця початку заходу - Палацової площі. Під час руху хтось підняв прапор НБП, після чого ОМОН затримав близько двадцяти осіб.

Лента.ру