Підсудний втік із клітки в залі суду

У Чернівецькій області в райцентрі Сторожинець підсудний втік безпосередньо із залу суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив прес-секретар обласної прокуратури Олександр ЛЕБІДЬ.

За результатами службового розслідування щодо втечі із зали суду підсудного, яка сталась на початку листопада у Сторожинецькому районному суді, одну особу звільнено з органів внутрішніх справ, трьох – понижено у званні, чотирьох – попереджено про неповну посадову відповідність. Оголошено також кілька суворих доган та розпочато перевірку прокуратурою Сторожинецького райвідділу УМВС.

Арештантом-втікачем виявився неодноразово судимий 25-річний мешканець Глибоцького району, якого цього разу звинувачували в незаконному заволодінні транспортним засобом, що передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років.

У суді його помістили в клітку ще з трьома підсудними, яких звинувачували в інших злочинах. Арештант затіяв з ними бійку, що змусило конвоїра відкрити клітку та увійти в неї. Це дало змогу втікачеві накивати п’ятами безпосередньо з лави підсудних.

Тепер проти нього за втечу з-під варти порушено ще одну кримінальну справу, відповідальність за якою передбачає ув’язнення від 3 до 5 років.