58% українців не сприймають ”джинсу”

58% українців вважають неприйнятними публікації в засобах масової інформації на користь того чи іншого політичного діяча за гроші.

Такі дані були одержані в результаті всеукраїнського соціологічного дослідження «Моральність українського суспільства», проведеного Інститутом Горшеніна в рамках річної програми «Ментальність українського суспільства».

У переданих УНІАН результатах дослідження наголошується, що кожен третій українець вважає це допустимим, але небажаним, а 13% взагалі не бачать в цьому нічого поганого.

Також більше половини громадян (67%) розцінюють публікації компромату на того чи іншого політичного діяча за гроші як неприйнятні. Кожен четвертий респондент вважає, це допустимим, але небажаним, і 9% не бачать в цьому нічого поганого.

На запитання: «Що, на Ваш погляд, є прийнятним, а що неприйнятним в діяльності засобів масової інформації?», переважна більшість українців - 67% - відповіли, що вважають неприйнятною відмову в публікації важливої і правдивої інформації, якщо вона не співпадає з думкою власника ЗМІ.

Коментуючи результати, одержані Інститутом Горшеніна, генеральний директор ICTV Олександр БОГУЦЬКИЙ зазначив, що українці розуміють, що ЗМІ будуть по-справжньому незалежними тільки тоді, коли вони будуть багатими, і водночас з розумінням ставляться до того, що медіа заробляють.

«А, в цілому, я думаю, що потрібно ще подумати над законодавчою формулою… і досягти того, що всі замовлені матеріали були чітко позначені як замовлені. І все», - сказав О.БОГУЦЬКИЙ.

Керівник проекту і головний редактор видання «Профіль» Олена ГРОМНИЦЬКА розділяє замовлені матеріали в ЗМІ на пряму політичну рекламу, яка асоціюється з певними політиками або силами, і на іміджеву, приховану рекламу або піар.

«Що стосується класичної політичної реклами, я категорично проти неї, тобто проти «джинси». Що стосується іміджевих матеріалів, вони можуть бути асоційовані з політиками, а, можливо, і ні. Це багато в чому є бюджетом, зокрема журналів, і зокрема ряду періодичних видань», - зазначає О.ГРОМНИЦЬКА.

«Ми ще перебуваємо в тій ситуації, коли основна частина ЗМІ є приватною. І лише мінімальна з них частина може дозволити собі відмовитися від іміджевої реклами», - вважає О.ГРОМНИЦЬКА.

У свою чергу, відомий український журналіст Роман ЧАЙКА вважає, що людина, яка не бачить нічого поганого в розміщенні замовлених матеріалів у ЗМІ за гроші, є «носієм корупції». «При цьому, цей носій корупції вибирає інших носіїв корупції собі за корупційною схемою у владу, і після цього з першої ж секунди люто його ненавидить… Тобто, це і є та ментально тотальна корупція. Відповідно, вона виявляється в різних проявах: від фельдшерського пункту і до ЗМІ», - заявив Р.ЧАЙКА.