Україна схвалила зміст Конвенції про стягнення аліментів на дітей

Україна схвалила остаточний текст нової міжнародної угоди, що незабаром буде відкрита до підписання країнами світу, - Конвенції про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інші форми сімейного утримання, а також Протоколу до цієї Конвенції про право, що застосовується до зобов’язань.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, узгодження змісту нової міжнародної угоди відбулося за підсумками 21-ї Дипломатичної сесії Гаазької конференції з міжнародного приватного права, що тривала з 5 по 23 листопада 2007 року у м.Гаага (Нідерланди).

За словами керівника української делегації на 21-й Дипломатичній сесії, заступника міністра юстиції Валерії ЛУТКОВСЬКОЇ, схвалення вказаних міжнародних документів стало логічним завершенням представництва нашої країни у роботі з їх розробки. Представники України брали участь у низці засідань Спеціальних комісій з розробки проектів згаданих Конвенції та Протоколу протягом 2003-2007 років.

В.ЛУТКОВСЬКА поінформувала, що нова міжнародна конвенція покликана врегулювати міждержавне співробітництво у питаннях міжнародного стягнення аліментів та інших форм сімейного утримання.

За словами В.ЛУТКОВСЬКОЇ, Конвенція побудована на найефективніших положеннях існуючих конвенцій у цій сфері, а також враховує можливості, що виникли у сучасному світі завдяки досягненням інформаційних технологій. Документ має сприяти співробітництву державних органів держав, що приєднаються до цієї угоди, у питаннях міжнародного стягнення аліментів та інших форм сімейного утримання, а також покликана сприяти розвитку на національних та міжнародному рівнях системи стягнення аліментів.

В.ЛУТКОВСЬКА повідомила, що незабаром Конвенція та Протокол до неї будуть виставлені до підписання країнами світу. Для набуття чинності документи також мають пройти національні ратифікаційні процедури.

*** Гаазька конференція з міжнародного приватного права є міжурядовою організацією, що об’єднує 64 держави-члени (всі держави Європи, держави з Американського, Африканського та Азійського континентів, Австралія). Крім того, ще 57 держав, які не є членами Гаазької конференції, приєднуються до конвенцій, розроблених в рамках цієї міжнародної організації. Організація має на меті уніфікацію норм міжнародного приватного права з подальшим їх застосуванням державами-членами.

Україна набула повноправного членства в Гаазькій конференції з міжнародного приватного права 3 грудня 2003 року. Указом Президента України від 16 липня 2004 року Міністерство юстиції України призначено Національним органом для сприяння контактам з Постійним бюро Гаазької конференції з міжнародного приватного права.