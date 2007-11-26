Україна проситиме Росію надати архіви про Голодомор

Кабінет міністрів України затвердив план заходів на 2007-2008 роки у зв`язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні, згідно з яким, планується провести переговори з Російською Федерацією щодо надання архівних матеріалів, пов`язаних з голодоморами 1921-1923, 1932-1933 та 1946-1947 років.

Розпорядження уряду № 1026-р від 21 листопада, яким затверджено план заходів, розміщено на сайті Верховної Ради України.

Органам місцевої влади доручається сприяти підвищенню рівня соціально-побутового і медичного обслуговування осіб, які пережили голодомори.

Також планом передбачена розробка проекту Загальнодержавної національно-культурної програми дослідження Голодомору 1932-1933 років в Україні та увічнення пам`яті його жертв на період до 2012 року; підготовка Національної та регіональних книг пам`яті жертв Голодомору; організація роботи з виявлення і взяття на облік місць масового поховання та окремих могил жертв голодоморів.

Крім того, згідно з планом, у 2008 році має відбутися проектування та спорудження пам`ятника жертвам Голодомору у м. Вашингтоні (США). Також буде продовжено роботу з установлення в іноземних державах пам`ятників чи пам`ятних знаків жертвам Голодомору.

Водночас місцевим органам влади доручено розглянути питання щодо демонтажу пам`ятників та пам`ятних знаків особам, причетним до організації Голодомору; перейменувати вулиці, площі, провулки, проспекти, бульвари, парки та сквери, найменування яких пов`язані з такими особами,

Згідно з планом, у Києві буде встановлено Меморіал пам`яті жертв голодоморів та пам`ятник визначному американському досліднику Голодомору Джеймсу Мейсу.

Як повідомляв УНІАН, згідно з указом Президента України Віктором ЮЩЕНКО від 24 листопада 2007 року, 2008 рік в Україні оголошено Роком пам`яті жертв Голодомору.