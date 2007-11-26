RU Music наголошує: автомати були, застосування сили - не було

Телекомпанія “RU Music” спростовує заяву Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про застосування сили до її співробітників.

Про це йдеться в коментарі прес-служби телеканалу “RU Music”, який був наданий «Телекритиці» з приводу інциденту 23 листопада, коли, за версією Нацради, до її співробітників під час проведення перевірки було застосовано фізичну силу.

Як зазначається в коментарі, 23 листопада Нацрада з питань телебачення і радіомовлення зареєструвала заперечення телеканалу щодо порядку проведення позапланової перевірки. Заперечення були оформлені у вигляді офіційного листа та передані у загальний відділ Нацради. У листі були викладені причини, з яких позапланова перевірка телекомпанії не може бути законною.

“Що ж до самої перевірки, то, природно, представники Нацради були допущені до приміщення телекомпанії, їм були забезпечені умови для роботи та всі запитані ними документи”, - зазначається в коментарі.

За інформацією телекомпанії, співробітники Нацради, які прийшли перевіряти “RU Music”, розпочали свою роботу 21 листопада, 22 листопада їм були підготовлені всі запитані документи, зокрема й конфіденційні документи телекомпанії. 23 листопада ці документи мали бути представлені представникам Нацради офіційно до підписання відповідного акта перевірки.

“На жаль, 23 листопада після ретельнішого вивчення документів на проведення позапланової перевірки юридичною службою каналу з’ясувалося, що наказ на проведення позапланової перевірки № 6/539 від 15 листопада не містить підстав, які є необхідними для проведення таких перевірок (згідно з інструкцією самої ж Нацради), про що ми й повідомили Нацраду у згаданому вище листі», - йдеться у коментарі прес-служби.

Далі, за словами представників каналу, один із представників Нацради «заволодів підготовленими для перевірки документами без відповідного оформлення необхідних у таких випадках актів». Керівництво каналу запропонувало повернути документи та повернутись 26 листопада із правильно оформленими документами, але представник Нацради відмовився, повідомляє телеканал.

«Керівництво каналу звернулось до служби охорони офісного центру, де “RU Music” орендує офісні приміщення, з проханням викликати міліцію. Приміщення офісного центру охороняються, зокрема й співробітниками Державної служби охорони, тобто офіційно наділеними повноваженнями озброєними співробітниками МВС у формі», - зазначає прес-служба каналу. Втручання у конфлікт озброєних автоматами людей канал пояснює тим, що «причина виклику міліції не була роз’яснена, тож начальник охорони офісного центру прийняв рішення задіяти бійців ДСО».

«Дізнавшись про причину виклику, охорона зажадала від представників Нацради показати будь-який документ, який міг би свідчити про законне вилучення документів у керівництва телеканалу. Таких надано не було з огляду на їх відсутність, тому охорона запропонувала повернути документи, що й зробив представник Нацради. Потім представників Нацради попросили залишити будівлю офісного центру, оскільки в них не виявилось перепустки на перебування на його території. Представників Нацради було проведено до виходу, жодної фізичної сили до них, природно, не застосовували», - повідомляє “RU Music”.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада Нацрада України з питань телебачення і радіомовлення заявила, що її працівників, які прийшли перевірити діяльність ТОВ „АР Ю М’ЮЗІК” “RU Music”, виштовхали з приміщення телекомпанії озброєні автоматами люди.