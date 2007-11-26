Чотирирічну дівчинку намагалися вивезти з України в багажі

Чотирирічну дівчинку, яку батьки намагалися потайки провезти через кордон з Білоруссю, виявили прикордонники Луцького загону у пункті пропуску «Пулемець».

Як повідомили УНІАН у відділ з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, під час огляду салону мікроавтобуса «Мерседес», яким на заробітки до Росії їхало 15 українців, прикордонники виявили серед сумок пасажирів накриту курткою дитину. Як з’ясувалося, у такий спосіб подружжя із Львівської області намагалося незаконно перевезти через кордон свою чотирирічну доньку Діану.

Як зазначили у прикордонному відомстві, незважаючи на постійне інформування статистика непропуску дітей залишається невтішною: лише з початку нинішнього року прикордонники відмовили у виїзді з України більш як 8 тисячам наших неповнолітніх співгромадян. Основні причини відмови – відсутність нотаріально завіреного доручення батьків та недійсні документи.