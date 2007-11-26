Мін`юст подобрішав до об`єднань громадян

У порівнянні з 2005 роком, поточного року в Україні втричі зменшилася кількість відмов у реєстрації політичних партій та громадських організацій.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, сказав міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ у ході Другого регіонального конгресу неурядових організацій, який розпочав свою роботу 25 листопада у Києві.

За словами міністра юстиції, якщо протягом 2005 року Міністерством юстиції України було відмовлено у реєстрації 21 політичній партії, 91 громадській та 29 благодійним організаціям, то протягом 2006 було відмовлено у реєстрації лише 4 політичним партіям, 85 громадським та 9 благодійним організаціям. У 2007 році було відмовлено у реєстрації 3 політичним партіям, 26 громадським та 3 благодійним організаціям.

Як зазначив міністр юстиції, ці показники свідчать про сприяння з боку держави розвитку політичної та громадської активності у країні.

О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що з 2007 року Кабінет Міністрів зменшив на 50% реєстраційний збір за реєстрацію громадських та благодійних організацій, а реєстрація молодіжних та дитячих громадських організацій, реєстрація професійних спілок відбувається безкоштовно.

О.ЛАВРИНОВИЧ також повідомив, що на даний час Кабінетом міністрів винесено на розгляд Верховної Ради розроблений Міністерством юстиції проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про об’єднання громадян» у якому, зокрема, встановлений загальний термін реєстрації громадських організацій – 10 днів, що є оптимальним для громадських організацій як з всеукраїнським статусом так і з місцевим.

Міністр юстиції висловив жаль, що законопроект не був розглянутий у Верховній Раді через те, що даний законодавчий орган тривалий час не працював.

Ця ж доля, за словами О.ЛАВРИНОВИЧА, спіткала інший законопроект, що був розроблений Міністерством юстиції - «Про внесення змін до деяких законів України з питань реєстрації юридичних осіб», яким передбачалося спрощення порядку реєстрації непідприємницьких товариств. Міністр юстиції наголосив, що за чинними законами України процедура утворення неприбуткових організацій - політичних партій, громадських організацій, благодійних організацій тощо, є невиправдано обтяжливою, на відміну від прибуткових підприємств. Наявність подвійної реєстрації ускладнює формування інститутів громадянського суспільства, гальмує реалізацію права на свободу асоціацій, здійснення творчої діяльності. Крім того, за словами міністра, законодавство, що регулює особливості реєстрації непідприємницьких товариств не узгоджується з іншими законами.