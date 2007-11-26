Уряд схвалив Концепцію сприяння розвитку громадянського суспільства

Кабінет міністрів України розпорядженням №1035-р від 21 листопада 2007 року схвалив Концепцію сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.

Уряд доручив міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів АРК, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям підготувати за участю інститутів громадянського суспільства та внести у місячний строк Мін`юсту пропозиції до проекту плану заходів на 2008 рік щодо реалізації Концепції.

У свою чергу Мін`юст повинен у двомісячний строк подати Кабінетові міністрів України проект плану заходів.

Кабінет міністрів рекомендував органам місцевого самоврядування під час здійснення повноважень органів виконавчої влади враховувати визначені в Концепції основні завдання.

Концепція, зокрема, визначає основні засади діяльності органів виконавчої влади, спрямованої на створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства та зміцнення демократії в Україні.