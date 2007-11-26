Суддю з Одещини покарають за неправомірне рішення?

Прокуратурою Одеської області порушено кримінальну справу стосовно голови Балтського районного суду за ознаками злочину, яка винесла неправомірне рішення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, у ході слідства було з’ясовано, що невстановлені особи з метою заволодіння чужим майном звернулись до Балтського районного суду із сфальсифікованим позовом від імені директора одного із приватних підприємств м.Одеса до ТОВ про стягнення заборгованості в сумі понад три млн. грн.

Незважаючи на те, що всі сторони у справі є юридичними особами, а тому, згідно із положеннями ст. 1 Господарського процесуального кодексу України, спір підлягав розгляду у господарському суді, суддя, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах підприємства винесла рішення, яким стягнула із ТОВ на користь вищевказаного ПП зазначену у позовній заяві заборгованість.

Апеляційним судом Одеської області рішення Балтського районного суду скасоване, провадження у справі закрито.

Стосовно судді порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.