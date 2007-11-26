В Україні зареєстровано 2546 громадських організацій і 141 партію

На сьогодні в Україні налічується більш як 2546 громадських організацій всеукраїнського статусу, 929 благодійних організацій, 141 політична партія. Крім того, органами юстиції на місцях легалізовано понад 22 тис. місцевих об‘єднань громадян, понад 4 тис. місцевих благодійних організацій, зареєстровано понад 154 тис. структурних утворень політичних партій.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, сказав міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ у ході Другого регіонального конгресу неурядових організацій, який розпочав свою роботу 25 листопада у Києві.

Найбільш активно, за словами міністра юстиції, в Україні створюються громадські організації професійного спрямування - об‘єднання лікарів, вчителів правників, податківців тощо), яких в 2007 р. по Україні легалізовано понад 400 (за 2006 р. – понад 236). Наступними у рейтингу громадської активності є громадські організації оздоровчого та фізкультурно-спортивного спрямування: за 2007 р. таких організацій по Україні легалізовано понад 300 (за 2006 р. – понад 335). Серед найпоширеніших громадських організацій міністр юстиції назвав також молодіжні (180 зареєстровано у 2007 році, 192 – за 2006 рік), ветеранів та інвалідів (115 – у 2007 році, 114 – за 2006 рік), освітні (114 – у 2007 році , 108 – за 2006 рік), національних та дружніх в»язків (72 – у 2007 році, 60 – за 2006 рік) тощо.

О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що на сьогодні загальна структура неурядових організацій в Україні цілком відповідає структурі неурядових організацій Європи.