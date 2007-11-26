Конференція з питань фундаментальних змін законодавства у сфері охорони державного кордону України

28 листопада - 9-00 - Державна прикордонна служба України спільно з Європейською Комісією, Державним Департаментом США та Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні проведе конференцію з питань фундаментальних змін законодавства у сфері охорони державного кордону України. Учасники: заступник голови ДПСУ Олександр Мельников, посол Європейської Комісії в Україні Ієн Боуг, голова Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Джефрі Лабовіц, заступник росла США в Україні Джеймс Петіт та ін. (готель “Русь”, вул. Госпітальна 4). Потрібна акредитація. Телефони: 568 50 15, 8 067 243 45 85, -mail: pr@iom.kiev.ua.