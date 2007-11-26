28 листопада - 10-00 - Відбудеться міжнародний семінар на тему: “Корупція у ЗМІ: українські реалії та досвід Польщі". Організатор - МГО «Інтерньюз-Україна». Учасники: представник Генерального Секретаря РЄ в Україні з питань координації програм співпраці з Україною Аке Петерсон, керівник проекту "План дій РЄ для ЗМІ в Україні" Ізабелла Хруслінська, репортер з політичних питань телеканалу TVN 24 Павел Плуска, виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар, директор з правових питань МГО «Інтерньюз-Україна» Павло Моісеєв (офіс МГО «Інтерньюз-Україна», вул. Ризька 15, ст..м.«Дорогожичі»). Телефони: 448 44 40, 501 92 03, 8 067 944 71 20., 8 067 243 63 55.