28 листопада 2007 року, з 10.00 до 15.30 у приміщенні ресурсного центру з питань ВІЛ/СНІДу при Національному університеті «Києво-Могилянська академія» (вул. Волоська, 8/5, 4-й корпус, 2-й поверх) відбудеться круглий стіл «Презентація результатів досліджень з питань прав людини та ВІЛ/СНІДу у відношенні до біженців»

У засіданні круглого столу візьмуть участь: представники Програми розвитку ООН в Україні, Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців, МВС України, Міністерства охорони здоров’я України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, київського міського управління міграційної служби, юристи-науковці, представники Вінницької правозахисної групи, БФ «Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ, БФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій», Міжнародного фонду «Відродження».

Дане дослідження проводилось в межах спільного проекту Програми розвитку ООН та Об’єднаної Програми ООН з ВІЛ/СНІДу та при співпраці з Управлінням Верховного Комісара ООН у справах біженців «Посилення громадянського суспільства на захист прав людей, які вражені ВІЛ, вразливих категорій та груп ризику»

Контактні особи:

Оксана Скиталінська,

Менеджер зі зв’язків із громадськістю проекту ПРООН

«Врядування з питань ВІЛ/СНІДу»

тел. 499 11 74

e-mail: Oksana.Skytalinska@undp.org.ua

Валерій Рябуха

Радник з питань права та політики проекту ПРООН

«Врядування з питань ВІЛ/СНІДу»

тел. 499 11 74

e-mail: Valeriy.Riabukha@undp.org.ua