Указ Президента про боротьбу із СНІДом і туберкульозом не виконується

Національна рада з питань охорони здоров’я при Президентові України занепокоєна невиконанням указу глави держави про боротьбу із поширенням ВІЛ-інфекції, СНІДу та туберкульозу.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йшлося сьогодні на засіданні Національної ради з питань охорони здоров’я.

Зокрема, не створено передбачену указом всеукраїнську клініку для дітей, хворих на ВІЛ/СНІД, та референт-лабораторію при Українському центрі профілактики та боротьби зі СНІДом Міністерства охорони здоров’я.

У зв’язку з цим Нацрада вирішила звернутися до глави держави Віктора ЮЩЕНКА з приводу неефективної роботи виконавчої влади у сфері протидії ВІЛ-інфекції та СНІДу, зокрема, консультативно-дорадчого органу при Кабінеті міністрів – Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (утворена в липні 2007 року).

На засіданні члени Національної ради обговорили проблеми створення стаціонарних відділень у центрах профілактики та боротьби зі СНІДом і кадрового забезпечення кабінетів анонімного обстеження на ВІЛ у районних центрах.

Ще однією темою наради стали причини відхилення української заявки на фінансування боротьби з епідемією туберкульозу з боку Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією і подальші дії щодо розв’язання цієї ситуації.

Окремо було розглянуто проблему державних закупівель антиретровірусних препаратів, забезпечення хворих на ВІЛ/СНІД медичними препаратами.

Засідання колегії Нацради з питань охорони здоров’я відбулося під головуванням Миколи ПОЛІЩУКА напередодні Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, який відзначається 1 грудня.