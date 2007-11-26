Засуджених у Дніпропетровській колонії №26 не били

Прокуратура Дніпропетровської області спростовує інформацію про побиття засуджених Артема ХАРИТОНОВА, Євгена АВРАМЕНКА та Павла КОПТЄВА адміністрацією виправно-трудової колонії №26.

Як повідомляє прес-служба прокуратури області, 17 листопада А ХАРИТОНОВ та П. КОПТЄВ були поміщені у дисциплінарний ізолятор (ДІЗО) за порушення розпорядку дня, де у той же день, “через безпідставний страх побиття у ДІЗО, вони самі нанесли собі незначні порізи поверхневого слою шкіри”.

Щодо Є. АВРАМЕНКА, то, за інформацією прокуратури, з 27 жовтня поточного року він перебуває у приміщенні камерного типу колонії. У своїх поясненнях засуджений зазначив, що під час його перебування там актів членоушкодження не здійснював, фізичний вплив до нього не застосовувався та за медичною допомогою він не звертався, що підтверджується відповідними документами”, - йдеться у повідомленні прес-служби.

“Таким чином інформація щодо жорстокого побиття вказаних трьох засуджених не знайшла свого підтвердження та підстав для прокурорського реагування не виявлено”, - заявляють у прокуратурі.

Як повідомлялося раніше, 19 листопада Вінницька правозахисна група повідомила про факт можливого побиття адміністрацією виправно-трудової колонії №26, що розташована у Дніпропетровській області, трьох засуджених. Правозахисники звернулися з проханням до співробітників Секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини негайно зустрітися із засудженими для з‘ясування обставин та закликали керівництво Управління Державного департаменту України з питань виконання покарань допустити представників ЗМІ у ВТК №26 для зустрічі із вказаними засудженими.