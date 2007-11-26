Одеська ТРО “АТВ” розпалює міжнаціональну ворожнечу

Сьогодні представники громадських та студентських об’єднань Одещини організували пікет під стінами Національної ради з питань телебачення і радіомовлення з вимогою анулювання ліцензії на ефірне мовлення та трансляцію в кабельних мережах програм ТОВ „АТВ”, засновником якого є Одеська академія зв’язку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Як зазначається у зверненні, переданому учасниками пікету Національній раді з питань телерадіомовлення, зазначається, що „ведучі каналу „АТВ” відкрито дискредитують Україну як незалежну державу, штучно створюючи осередок соціальної напруженості, невдоволеності та громадського протистояння”. „Канал регулярно протиставляє населення Західної України – „бандерівців”, „російському” Південному Сходові, формуючи в глядача спотворену картину навколишньої дійсності” - наголошується далі в заяві.

Голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Віталій ШЕВЧЕНКО, перший заступник голови Нацради Ігор КУРУС та відповідальний секретар Нацради Владислав ЛЯСОВСЬКИЙ зустрілися з пікетувальниками та журналістами і повідомили їм, що Національна рада ознайомлена з фактами порушень ТРО „АТВ”. Навіть більше, додав В.ШЕВЧЕНКО, Національна рада зверталася до правоохоронних органів із проханням дати оцінку відеороликам, що мають ознаки розпалювання міжнаціональної ворожнечі. На жаль, оцінок від правоохоронців Національна рада не отримала, хоч саме вони мають робити висновки щодо таких порушень, вважає В.ШЕВЧЕНКО.

Тому, діючи згідно з нормами чинного законодавства, Національна рада найближчим часом здійснить перевірку ТРО „АТВ” і після розгляду результатів ухвалить відповідні рішення, зазначає прес-служба Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.