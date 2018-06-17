“Нагадати тричі одурілому світу про толерантність”, або підсумки одного конкурсу

Більше 200 робіт було подано журналістами з усієї України на Всеукраїнськоий журналістський конкурсу “Мир нашому дому! ЗМІ за толерантність та консолідацію українського суспільства”. Днями у Києві було названо переможців конкурсу та вручено їм призи.

Ведучий вечора Анатолій Борсюк, відкриваючи церемонію нагородження переможців конкурсу відзначив, що ніколи ще не бачив такого авторитетного журі. Справді, до журі конкурсу його організатори – Міжнародний центр толерантності та Фонд Олександа Фельдмана - запросили таких відомих людей, як директор Інститут філософії Мирослав Попович, голова Національної Ради з питань культури і духовності при Президентові України Микола Жулинський, політик та журналіст Ольга Герасим’юк, релігієзневець Клара Ґудзик та інші.

Мирослав Попович, у свою чергу, зауважив, що рівень робіт, поданих на конкурс, також був дуже високий. За його словами, від “мав відчуття тихого щастя” від знайомства з цими роботами. Активна учать журанілстів в конкурсі, на його думку, свідчить про актуальність конкурсу, про те, що, незважаючи на домінування політики в нашій журналістиці, є “немало людей, які намагаються нагадати цьому одурілому світові про толерантність і роблять це щиро та фахово”.

Гран-прі, кубок переможця конкурсу та грошову премію в розмірі 50 тис. грн. було вручено творчій групі серіалу “Собор на крові” телеканалу “1+1” на чолі з Ігорем КОБРИНОМ та Євгеном ШАФРАНСЬКИМ.

Серед робіт, опублікованих у друкованих ЗМІ, премією у розмірі 20 тис. грн. відзначено роботу журналіста львівської газети “Благовіст” Миколи ІЛЬНИЦЬКОГО.

Кращою телепрограмою з врученням 20 тис. грн. премії визнано програму “Арабатская стрелка”, підготовлену журналісткою державної телерадіокомпанії “Крим” Лілією БУДЖУРОВОЮ.

Кращими радіопрограмами з врученням премій по 10 грн. визнано роботи журналістки Людмили КУЗЬМЕНКО (Донецька обласна державна телерадіокомпанія) та цикл передач “Багато голосів – одна Одеса” журналіста Євгена БАРДІЄРА (Одеська ДТРК).

З-поміж робіт в рамках інтернет-проектів журі відзначило матеріал “Всі ми християни” журналіста Західного інформаційного агентства “Простір” Андрія ГАНУСИНА (Чернівецька область), автору вручено премію у розмірі 10 тис. грн.

Загалом атмосферу конкурсу та й самої церемонії вшанування його переможців ( вона була продуманою, без зайвої розкоші, але доволі вишуканою) передали слова одного з лауреатів: “ Якщо ми не зробимо неможливе, нас чекає немислиме…”

Під час процедури вручення нагород голова Фонду Олександр ФЕЛЬДМАН подякував всім учасникам конкурсу “за щирість, за громадянську позицію і професіоналізм”. Подякував він і тим, хто “не брав участі в конкурсі, але кого хвилює ця тематика і хто візьме участь у наступному, третьому конкурсі”.

Олександр Фельдман оголосив, що цей конкурс почнеться 15 січня наступного року.

Серед переможців конкурсу не було харків’ян. Але вони були серед учасників, і, як висловився, в кулуарах конкурсу один з них, “гнаступного року писатимемо і зніматимемо цікавіше та краще, і обов’язково будемо”. Разом з тим, головний ініціатор та організатор конкурсу – Олександр Фельдман – харків’янин, отже, внесок міста в те, що Україна вже має такий конкурс, вагомий та очевидний.

Віктор Копилов