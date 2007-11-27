Англійську вчительку арештували за образу імені пророка плюшевим ведмежам

10:59, 27 листопада 2007
Права людини
0 0

Колеги непокояться щодо її безпеки

Влада Судану заарештувала 54-річну британську вчительку Джилліан Гіббонс (Gillian Gibbons) за те, що на одному з уроків, вибираючи з маленькими учнями ім`я для плюшевого ведмежати, вона дозволила назвати його Мухаммедом, передає Лента.ру з посиланням на BBC News.

Викладачку підозрюють в образі імені пророка, що передбачено 125 статтею кримінального кодексу Судану, яка розглядає злочини проти релігії і віри. Якщо вчительку визнають винною, їй загрожує до шести місяців у в`язниці, сорок ударів батогом або штраф.

У школі, де викладає Гіббонс, вважають всю подію наслідком ненавмисної помилки. Вчителька займалася з дітьми за британською освітньою програмою, розповідаючи про тварин. Темою уроку був ведмідь. Узявши плюшового ведмедика, Гіббонс запропонувала учням вісім імен на вибір, зокрема Абдулла, Хасан і Мухаммед. 20 з 23 учнів проголосували за Мухаммеда, яке виявилося їх улюбленим ім`ям.

Дітям також дозволили по черзі забирати ведмедика Мухаммеда додому на вихідні, щоб написати про нього маленьку розповідь. Деякі батьки, проте, були обурені святотатством і повідомили до поліції. Зі свого боку, телеканал Sky News повідомляє, що на Джилліан Гиббонс доніс її колега-вчитель.

Британські дипломати в Хартумі заявили, що перебувають у постійному контакті з владою Судану, де їх запевнили, що здоров`я вчительки поза загрозою. Проте колеги Джилліан Гіббонс занепокоєні її безпекою. За їх словами, біля поліцейської дільниці, де тримають викладачку, вже стали збиратися місцеві мешканці.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter