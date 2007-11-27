64 поліцейських дістали поранення під час безпорядків у передмісті Парижа

У північних передмістях Парижа під час вуличних безпорядків у ніч на вівторок дістали поранення 64 поліцейських, п`ятеро перебувають у важкому стані.

Як передає РІА «Новости»,безпорядки, які розпочалися вчора ввечері, торкнулися шести комун у північних передмістях Парижа: Вільє-ле-Бель, Сержі, Гуссенвіль, Сарсель, Гарж-ле-Гонесс і Ермон.

Причиною безпорядків стало зіткнення поліцейського автомобіля і мотоцикла, в результаті якого в ніч на 26 листопада загинули двоє підлітків 15 і 16 років. Минулої ночі було поранено 40 поліцейських, двоє з них дістали серйозні травми.

Загалом за два дні підлітки підпалили 63 автомобілі і п`ять будівель, зокрема бібліотеку і дві школи.

Фото АР