Луганським євреям віддадуть 4 сувої Тори

Чотири старовинні сувої Тори - Святого Письма іудаїзму передані Управлінням СБУ в Луганській області місцевій єврейській релігійній громаді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ в Луганській області, 4 сувої Тори було знайдено в архіві УСБУ після того, як представники Об’єднання іудейських релігійних громад Луганської області звернулися до УСБУ з проханням розшукати в архівах Управління будь-які матеріали релігійного характеру, що стосуються іудаїзму та можуть бути передані єврейській громаді .

За попередньою оцінкою, сувої складають повне П’ятикнижжя Мойсея і мають велику релігійну та історико-культурну цінність. Наразі їх вивчення спеціалістами триває. Це старовинні і раритетні сувої – принаймні, одному з них понад 200 років, і ймовірно, що в Україні немає аналогів цим реліквіям. Вони добре збереглися і перебувають в ідеальному стані, зазначили в УСБУ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО розпорядився передати іудейським релігійним громадам України сувої Тори, що перебувають у Національному архівному фонді України.