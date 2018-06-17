Фрейлехс на кістках

24 листопада у всіх регіонах України відзначали чергову скорботну річницю масштабного голоду 1932-1933 років, який коштував життя 7 мільйонам жителів тодішньої УРСР. У декількох населених пунктах країни були відкриті меморіали в пам`ять жертв. В суботу у всіх без винятку населених пунктах України рівно о 16-й протяжно загуділи клаксони автомобілів, гудки локомотивів, а в портових містах – гудки теплоходів. Хвилина мовчання об`єднала на деякий час навіть лютих політичних антагоністів. Проте, як завжди, не обійшлося без скандалу. У Дніпропетровську того ж дня і теж рівно о 16 годині в Будинку культури товариства глухих розпочався ... «святковий єврейський концерт»....

На сцені рясно була присутня єврейська символіка - Менора, ізраїльські прапори, виконувалися єврейські пісні. Співробітники місцевих газет і телебачення, що побажали дізнатися, з якої причини порушується загальнонаціональний траур, були негайно витурені із заходу. Фотографувати на концерті було заборонено. На всі питання присутніх його організатори демонстративно не відповідали, натомість вимагали від кожного, хто прийшов, заповнити спеціальну анкету, нібито для участі в лотереї.

Зробити фото зі «свята» декому все ж вдалося; мобільні телефони організатори провокації відібрати не здогадалися. Після цього люди почали дзвонити до місцевої єврейської общини і з обуренням вимагати пояснень від її функціонерів.

Представники дніпропетровського єврейства, зважаючи на Шабат, не могли припинити блюзнірську витівку; а місцеві чекісти, схоже, її просто «проморгали».

За роз`ясненнями УНІАН звернувся до прес-служби Головного рабината України.

- Буквально перед вашим дзвінком мені телефонували зі схожим питанням з державного телеканалу Дніпропетровська. Мовляв, як же ви могли піти на таке святотатство?! - Голос Олега Ростовцева, прес-секретаря Головного рабина, видає його крайню розгубленість. – Громадяни України повинні знати: вчинок членів організації «Євреї за Ісуса» - брудна провокація! Азріель Хайкін, Головний рабин України напередодні скорботної дати звернувся до євреїв із закликом пошанувати пам`ять жертв Голодомору відповідно до законів Тори. Оскільки 24 листопада припало на суботу, на Шабат, українські євреї повинні були запалити свічки в пам`ять жертв Голодомору після заходу сонця і появи на небі перших зірок; раніше зробити це, згідно нашої релігії, не можна. У всіх синагогах України під час суботнього богослужіння рабини прочитали поминальні молитви.

На наш погляд, Голодомор був спланований штучно. Тобто це не було випадковістю, пов’язаною, скажімо, з неврожаєм або чимось ще. В ході трагедії страждали багато народів, не тільки українці. Коли озброєні загони оточували села і прирікали їх на вимирання, ніхто не відокремлював українців від євреїв, від росіян, від німців. В ті роки в значній мірі вимерли єврейські землеробські колонії: Сталіндорф, Калініндорф, Златополь та інші. Там теж за допомогою голоду знищували економічно незалежних людей, які могли годуватися не від держави, а плодами своїх рук.

В суботу в «Свободі слова Савіка Шустера» Головний рабин України Азріель Хайкін порівняв трагедію українського народу 1932-1933 років з амнезією. Тому що вимерло ціле покоління громадян, які населяли Україну, і таким чином урвався зв`язок часів. Голодом, спланованим сталінським режимом, знищувалася і єврейська культура; не поділяти з українцями біль від цього євреї не можуть.

- МАУП, називаючи євреїв головними призвідниками і виконавцями Голодомору, приводить на доказ прізвища партфункціонерів, керівників силових відомств УРСР, - у них, як назло, типові єврейські прізвища...

- «Викривачі», про яких ви згадали, виривають потрібні їм дані з контексту історії. Ми маємо в своєму розпорядженні об`єктивнішу інформацію про те, як знищувався становий хребет народу, - планомірно, обачливо. Цей процес продовжився і після Голодомору. Називаючи ті або інші прізвища, МАУПівці показують свою несумлінність як науковців. Так, серед тих, хто причетний до злочину, зустрічаються і єврейські, і російські прізвища. Але часто серед тих, хто займалися продрозкладкою, були і вихідці з цього ж села!..

Ми повинні знати правду про ті роки. Проте вже зараз можу сказати: голод 32-33 років не був злочином одного народу проти іншого. Значна кількість людей, померлих від неврожаю, була зафіксована і в Росії, і в Казахстані, і в інших колишніх республіках СРСР.

Повертаючись до провокації в Дніпропетровську, нагадаю про методи МДБ, які використовувалися в боротьбі з національно свідомими українськими патріотами, воїнами УПА. Радянські чекісти, прагнучи викликати у рядових українців недовір`я, а то і ненависть до повстанців, формували псевдозагони, наряджали їх у форму патріотів; потім ті уривалися в селянські хати, грабували беззбройних людей, по-звірячому вбивали найслабкіших з них – людей похилого віку, жінок, дітей. Все це видавалося ними як „боротьба за незалежність України”...

Витівка секти, яка видає себе за єврейську, теж покликана посіяти розбрат між нами, євреями, і українцями та представниками інших національностей.

Деякі українські ЗМІ, прагнучи якомога більш оперативно повідати про суботній інцидент в Дніпропетровську, дали місцевій іудейській общині украй негативну оцінку. Чого, власне, й добивалися ініціатори «святкового єврейського концерту».

Днем пізніше вони ж розповсюдили офіційну інформацію, що також має пряме відношення до провокації. Ньюсмейкером у даному випадку став в.о. глави Служби безпеки України. Виступаючи в ефірі „5 каналу”, Валентин Наливайченко оголосив про намір секретної служби найближчим часом обнародувати ряд документів, що свідчать про злочини співробітників Міністерства державної безпеки СРСР. За словами генерала, „спеціальні агенти МДБ створювали бойові групи, вбираючись у форму загонів УПА. У Західній Україні лютували, мордували, знищували людей, гвалтували молодих жінок. І таким чином залишали після себе злочинну пляму на тих, хто боровся за волю України. Тобто на УПА. ...І тепер всі перекручування і брехня, яку продовжують лити на УПА або особистість Героя України Романа Шухевича, вже «імплантована» на той момент каральними органами МДБ, або як вони надалі називалися. Ця брехня живе і понині. Ми повинні якнайскоріше обнародувати ці документи. Це повинно об`єднати всю Україну”, - вважає в. о. глави СБУ.

Очевидно, йдеться, перш за все, про лист одного військового прокурора із Західної України на ім`я тодішнього першого секретаря ЦК Компартії України Микити Хрущова. Зміст цього документа вперше став надбанням громадськості в роки перебудови. Надалі небезпечну тему вирішили «не розвивати». Документ, що датується 1949 роком, оповідає про жорстокі методи придушення силами держбезпеки так званого бандерівського підпілля, внаслідок чого десятками, якщо не сотнями, вбивали абсолютно непричетних до УПА простих людей. Здійснювали лиходійства спеціально навчені агенти МДБ, які знали місцеву українську говірку й були одягнуті в польову форму повстанців.

Відтоді минуло майже 60 років. Методи ж наступників МДБ майже не змінилися.

Демонструючи брутальну неповагу до пам`яті семи мільйонів загиблих в період Голодомору українців, члени секти досягали відразу декількох цілей. По-перше, дискредитували зусилля нинішніх українських властей щодо визнання Голодомору актом геноциду українського народу (у цьому „місіонери” зовсім недалеко пішли від «Євразійського союзу молоді», що розгромив у Москві виставку, присвячену 75-річчю трагедії...). По-друге, «переклали стрілки» на одну з найбільш могутніх в Україні юдейських общин - дніпропетровську. Цікаво, що «місіонерів» в сусідній Росії у будь-який момент можуть «прикрити», - хоч би за те, що їхню організацію прийнято вважати «тоталітарною сектою». Вже що-що, а боротися з «неправильними релігіями» у КДБ і ФСБ навчилися!..

Олег БАЗАК

Довідка УНІАН. «Євреї за Ісуса» («Jews For Jesus”) – християнська євангелізаційна організація, що проповідує Євангеліє єврейському народу. Організація вважає євреями всіх, хто народився від єврейських батьків, тобто визнає євреїв по праву народження, незалежно від релігійних переконань людини. У СНД робота «Євреїв за Ісуса» почалася в Одесі в 1991 році. Перше російськомовне відділення відкрили тут американські місіонери Аве та Рут Снайдери і Єлизавета Теріні. Через два роки вони переїхали до Москви і відкрили відділення там. З 1998 року у відділеннях «Євреїв за Ісуса» в СНД працюють тільки місцеві співробітники – євреї з країн СНД. В Україні, крім Одеси, відділення відкриті в Києві, Харкові і Дніпропетровську. Робота з російськомовними євреями ведеться також в Ізраїлі і Германії. Як і в інших країнах, в СНД організація існує на пожертвування єврейських і неєврейських віруючих в Ісуса. Діяльність «Євреїв за Ісуса» викликає протести іудейських релігійних організацій.