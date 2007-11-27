Лавринович увійшов до списку ворогів української культури

Новими кандидатами на включення до “чорного списку” ворогів української культури стали міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, начальник управління з питань комунального майна Шевченківської райадміністрації столиці Євген ШЕВЧУК, голова Подільської райдержадміністрації Києва Євген РОМАНЕНКО та його заступник Анатолій УМАНЕЦЬ.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомили письменники та видавці, організатори акції “Україна – зона культурного лиха” брати Дмитро та Віталій КАПРАНОВИ.

Водночас вони зазначили, що завдяки врегулюванню конфлікту між Тендерною палатою та Національною парламентською бібліотекою кандидатуру голови правління палати Володимира ЛАБИ вилучено з “чорного списку”.

Як пояснили КАПРАНОВИ, О.ЛАВРИНОВИЧ потрапив до переліку кандидатів у вороги української культури через те, що Мін’юст визнав Указ Президента України “Про деякі заходи з розвитку книговидавничої справи в Україні” таким, що втратив чинність, в результаті чого цей указ не виконується, і зірвано проведення Року української книги.

Столичні чиновники є кандидатами до “чорного списку” у зв’язку з рішеннями щодо виселення установ культури з займаних приміщень. Зокрема, голова Подільської райдержадміністрації Києва Є.РОМАНЕНКО та його заступник А.УМАНЕЦЬ підписали відповідно розпорядження та листи про виселення Асоціації Артгалерей України та Асоціації діячів сучасного мистецтва України з приміщення за адресою Андріївський узвіз, 22, внаслідок чого у червні відбулася рейдерська атака на приміщення, захоплено 300 робіт сучасних українських художників.

Кандидатуру Є.ШЕВЧУКА внесено до “чорного списку” ворогів української культури через його рішення про виселення художниці Емми БЕГЛЯРОВОЇ з майстерні на вул. Десятинній.

У свою чергу, присутні на прес-конференції співачка, народна артистка України Ніна МАТВІЄНКО та музикант, лідер гурту ВВ Олег СКРИПКА зазначили, що складна ситуація склалася в ефірному тале- та радіопросторі. За словами О.СКРИПКИ, в Україні не надають ефір виконавцям української пісні, на телеканалах та радіо, зокрема, відмовляються транслювати українську музику. Н.МАТВІЄНКО зауважила, що Міністерство культури та туризму не підтримує українських виконавців.

На думку О.СКРИПКИ, в Україні спеціально створена система, яка знищує українську культуру. “Це спеціально побудовано. Я ж ходжу на телебачення, ми проносимо українські пісні, їх не ставлять на телебаченні спеціально, на радіо українську музику спеціально не крутять. Це спеціально зроблено. Якийсь умисел просто є в цьому”, - переконаний співак.

Брати КАПРАНОВИ вчергове запросили всіх небайдужих 30 листопада взяти участь у Надзвичайних зборах “Україна – зона культурного лиха”.

Як повідомляв УНІАН, представники інтелігенції скликають 30 листопада у Києві Надзвичайні збори “Україна – зона культурного лиха” для обговорення проблем в культурній сфері та складення “чорного списку” ворогів української культури.

Надзвичайні збори відбудуться у культурному центрі Києво-Могилянської академії по вул. Іллінській, 9, об 11.00. З метою підготовки до надзвичайних зборів було створено сайт www.cultura.net.ua, на якому Україна оголошена зоною культурного лиха.

У жовтні та листопаді організатори акції повідомили, що кандидатурами на включення до списку ворогів української культури є, зокрема, перший віце-прем’єр-міністр України, міністр фінансів Микола АЗАРОВ та віце-прем’єр-міністр з гуманітарних питань Дмитро ТАБАЧНИК та голова Тендерної палати України є В.ЛАБА.