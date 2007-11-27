Керівництво шахти ім. Засядька незаконно одержало землю в Криму

Керівництво донецької шахти ім. Засядька в березні 2006 року незаконно одержало землю в с. Морське (Судак, АР Крим) під будівництво 6-поверхового корпусу свого пансіонату «Сонячний камінь».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Сімферополі заявив громадський правозахисник с. Морське Василь МАКСІН.

На території Морської сільської ради розташовані двоє сіл - Морське і Громова. За словами В.МАКСІНА, в них проживають 2 тис. 360 чоловік, з яких понад 500 числяться у списках черговиків на отримання земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво. Жителі більше 5 років не можуть одержати ділянки через відсутність генплану забудови.

Разом з тим, у березні 2006 року місцеві власті в особі Морського сільського голови, «регіонала» Костянтина КУРУНІНА виділили 2,35 га землі в 100-метровій прибережній зоні донецькій шахті ім. Засядька, якою керує «регіонал» Юхим ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ, під будівництво 6-поверхового корпусу пансіонату «Сонячний камінь», директором якого раніше був народний депутат-«регіонал», екс-спікер ВР АРК Борис ДЕЙЧ. За словами В.МАКСІНА, після цього К.КУРУНІН в березні 2006 року був обраний Морським сільським головою «при адміністративній і фінансовій підтримці Партії регіонів». Він також повідомив, що зараз в с. Морське земля продається по 6 тис. доларів за сотку, і виділену безкоштовно землю можна було продати за пристойну ціну.

Як повідомив В.МАКСІН, в 2004 році він зустрічався з кандидатом в Президенти України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і виклав йому про події в Морському. В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв втрутитися. «Президентом ЯНУКОВИЧ не став, але, будучи прем`єр-міністром, він нічого не зробив, щоб у нашій республіці було наведено порядок», - заявив В.МАКСІН.

Крім того, стосовно вищеперелічених фактів В.МАКСІН зустрічався з екс-представником Президента України в АРК Геннадієм МОСКАЛЕМ, який справив на нього «негативне враження своєю зарозумілістю і неуважністю». Ця зустріч не мала ніякого ефекту, зазначив правозахисник. Наступний представник Президента України в АРК Володимир ХОМЕНКО звернення В.МАКСІНА переадресував прокуророві АРК Віктору ШЕМЧУКУ. Проте, на думку В.МАКСІНА, це звернення також не може бути результативним, оскільки В.ШЕМЧУК сам має земельні інтереси в південно-східному Криму.

В.МАКСІН має намір направити звернення на ім`я Президента України Віктора ЮЩЕНКА, в.о. прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА і генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням ініціювати в Криму комплексну перевірку рішень, прийнятих радами усіх рівнів з порушенням Конституції і Земельного кодексу України, і шляхом прокурорських протестів відмінити їх. Також В.МАКСІН вважає своєчасним «введення в Криму мораторію з усіх питань земельних відносин».