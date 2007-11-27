У Київському медіа-холдингу почалися ”чистки”

Постійна комісія Київради з питань культури, інформаційної політики визнала професійно непридатними виконуючих обов`язки головних редакторів київських комунальних газет «Хрещатик» - Дениса ЖАРКИХ, «Вечірній Київ» - Романа КОСТРИЦЮ і «Українська столиця» - Петра ЩЕРБИНУ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі комісії.

Постійна комісія також прийняла рішення звернутися до Київського міського голови з рекомендацією звільнити згаданих осіб від виконання обов`язків.

Що стосується причин, через які профільна комісія вирішила заслухати на своєму засіданні керівників «Хрещатика», «Вечірнього Києва» і «Української столиці», то, за словами голови комісії з культури Олександра ПРОГНИМАКА, до цього змусили численні скарги, що надходять до комісії.

«Ми заслухали на засіданні нашої комісії керівників цих газет і дійшли висновку про їх професійну невідповідність посадам», - заявив голова комісії.

Як наголошується в повідомленні, жоден із запрошених на засідання керівників комунальних ЗМІ не надав членам комісії концепції або іншого документа, що визначає основні напрями розвитку видання, незважаючи на попередження про розгляд саме цих питань на засіданні комісії.

«За словами виконуючих обов`язки редакторів, концепції всіх трьох видань зараз перебувають в стані розробки або доопрацювання. Ця ситуація триває вже півтора роки», - зазначив О.ПРОГНИМАК.

Також невдоволення викликало те, що в.о. головредів не надали Київраді бюджетних запитів на потреби своїх видань на 2008 рік.

Як повідомляв УНІАН, в.о. головного редактора “Української столиці» П.ЩЕРБИНА був призначений в червні 2007 г.; Дениса ЖАРКИХ на посаду в.о головного редактора газети «Хрещатик» було призначено 25 жовтня цього року; Р.КОСТРИЦЯ очолив газету «Вечірній Київ» навесні цього року.

14 червня ц.р. Київська міська рада ухвалила рішення про створення Медіа-холдингу комунальних засобів масової інформації. Згідно з рішенням, планується реорганізувати комунальні підприємства «Редакція газети «Хрещатик», «Редакція газети «Вечірній Київ», Редакція газети «Українська столиця», «Телерадіокомпанія «Київ», «Радіостанція «Голос Києва» шляхом злиття в закрите акціонерне товариство «Київський медіа-холдинг».

Реорганізація має бути завершена до 31 грудня ц.р.