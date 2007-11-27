У 2007 році Україна посіла 76-е місце у світовому індексі людського розвитку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції координатор системи ООН, представник ПРООН в Україні Френсіс О’ДОННЕЛЛ, представляючи доповідь ООН про розвиток людини 2007/2008.

Він нагадав, що в 2006 році Україна посіла 77-е місце в цьому рейтингу.

За словами Ф.О’ДОННЕЛЛА, Україна входить до групи країн з середнім рівнем розвитку людського потенціалу згідно з індексом людського розвитку.

У п`ятірці країн з високим рівнем розвитку людського потенціалу Ісландія, Норвегія, Австралія, Канада, Ірландія.

У групі країн високого розвитку людського потенціалу 12-е місце посідає США, 64-е – Білорусь, 67-е – Російська Федерація. Замикає список із 177 країн Сьєрра-Леоне.

Індекс розвитку людського потенціалу оцінює рівень розвитку людини на основі показників очікуваної тривалості життя, письменності дорослого населення і освіти на рівні початкової, середньої і вищої школи разом із показником рівня доходу, що грунтується на останніх даних організацій - партнерів ООН, а також інших офіційних джерел.