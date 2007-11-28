Українська система оподатковування є однією із найобтяжуваніших у світі

Відповідно до рейтингу Payіng Taxes, який склав Світовий банк разом з аудиторською компанією PrіceWaterhouseCoopers, українська система оподатковування є однієї із найобтяжуваніших у світі.

Підприємцям в Україні потрібно платити 99 податків і витрачати на це більше 2 тисяч годин - при цьому в державну скарбницю йде 57% доходу громадян, повідомляє Кореспондент.

Таким чином, у рейтингу податкових систем Україна займає передостаннє, 177-ме місце у світі. Нижче України розташовується тільки Білорусь.

При підготовці доповіді автори рейтингу вивчили фінансові звіти фірм середніх розмірів і звели отримані дані до трьох індикаторів - числу податкових платежів, часу, необхідному на сплату податків, і вартості податків. Ні одна з категорій не піднялася вище 145-го місця.

Росіяни витрачають на оплату податків 448 годин і 51,4% доходу. Зате на сплату податків у Бразилії буде потрібно 2600 годин при порівняно високій податковій ставці - 69%. На Мальдівах підприємці віддають трохи більше 9% доходу й платять усього один податок. Рекордсменом за абсурдністю оподатковування є Гамбія - тут податки можуть сягнути 286,7%.

На думку аудиторів компанії PrіceWaterhouseCoopers займатися чесним бізнесом в Україні - дуже важко. Урятувати український бізнес можуть тільки реформи, уважають автори доповіді. Вони підкреслюють, що спрощення процедури оподатковування - глобальна тенденція. Так, за останні три роки відповідні реформи провели 65 країн миру.