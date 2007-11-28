За дівчину, збиту міліціонером, відповідатиме все МВС

Міністерство внутрішніх справ готове компенсувати витрати на лікування дівчини, яка постраждала в результаті ДТП за участю автомобіля заступника голови МВС Сергія Попкова.

Про це заявив сам Попков у коментарі "Українській правді".

Він підтвердив, що вищевказаний автомобіль належить йому особисто, водночас водій цієї машини працює в автопарку міністерства.

Попков також додав, що на даний момент водій дає свідчення у цій справі.

"Він готовий оплатити лікування, але родина дівчини не виходить на контакт", - зазначив він.

За словами Попкова, на момент інциденту водій був у машині один.

Окрім цього, він додав, що за попередніми результатами експертизи, автомобіль зачепив дівчину "не бампером, а лівим бортом".

За словами заступника голови МВС, зараз з’ясовується, яким чином дівчина могла отримати травми такого ступеню тяжкості, якщо машина зачепила її лише бортом.

Як відомо, 15 листопада на перетині вулиць Кутузова та Цитадельної у Печерському районі Києва автомобіль "Тойота-Авалон" (АА 0077 ІІ), який нібито належить Попкову, збив 18-річну киянку Ірину.

За словами батька дівчини, станом на 27 листопада, вона перебуває у відділі інтенсивної терапії в лікарні швидкої допомоги, в яку її було доправлено після ДТП.

Стан постраждалої оцінюється як важкий та нестабільний, "її неможливо нікуди транспортувати і лікарі не можуть робити жодних прогнозів щодо стабілізації її стану".

За словами батька дівчини, лікарі встановили діагноз – перелом основи черепа, розрив кори головного мозку, численні гематоми.

Українська правда