Українських авіаперевізників ображають при видачі віз

Асоціація міжнародних автоперевізників України (АсМАП) і Міжнародний союз автотранспорту (IRU) повідомили віце-президента Єврокомісії, відповідального за питання транспорту, Жака БАРРО про дискримінацію українських автоперевізників при видачі їм віз до країн-членів ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомили українським журналістам після зустрічі президенти АсМАП Леонід КОСТЮЧЕНКО та IRU Поль ЛАРЕМАНС.

“Л.КОСТЮЧЕНКО мав можливість представити три або чотири досьє з Італії, Німеччини та інших країн і продемонструвати, що як для операторів, так і для водіїв потрібно представити значну кількість паперів... І, звичайно, це призводить до результатів, що коли після 180 днів очікування на отримання візи ми отримуємо візу на три місяці, але з правом перебування в ЄС тільки 10 днів – це ненормальна ситуація”, - сказав П.ЛАРЕМАНС.

Він зауважив, що віце-президент Єврокомісії визнав такі вимоги від консульських установ країн-членів ЄС стосовно українських автоперевізників невиправданими протекціоністськими заходами, а також висловив сподівання, що після ратифікації Угоди про спрощення візового режиму між Україною та ЄС ситуація зміниться на краще.

“Звичайно, тепер є потреба, щоб АсМАП переконав уряд ратифікувати цю угоду”, - сказав П.ЛАРЕМАНС.

У свою чергу, Л.КОСТЮЧЕНКО зазначив, що на сьогодні умови отримання віз для українських перевізників стають дедалі жорсткішими. “З їхнього боку наворочуються такі обсяги матеріалів, які ми маємо подавати, що просто не вкладається в голову”, - сказав він.

Так, за його словами, консульство Італії, наприклад, вимагає надати затверджений у Мінтрансі перелік співробітників транспортного підприємства, хоча приватні підприємці не мають ніякого відношення до Міністерства транспорту.

“Додаються нові і нові вимоги для того, щоб практично зупинити рух або поставити перепони на шляху допуску до професії наших водіїв. Ми про це кажемо”, - зазначив Л.КОСТЮЧЕНКО, додавши, що АсМАП також звернувся з відповідною скаргою до Світової організації торгівлі.

Л.КОСТЮЧЕНКО також наголосив, що за ті 6 років, які він очолює Асоціацію, жоден з українських водіїв не просив політичного притулку та не кидав свої машини в країнах-членах ЄС.

Говорячи про питання віз, він також звернув увагу на те, що після розширення Шенгенської зони з 21 грудня цього року за рахунок 9 нових країн-членів ЄС фактичне перебування українських водіїв на території Шенгену одразу збільшиться, однак при цьому не передбачається збільшення дозволеного терміну перебування українських водіїв при видачі віз.

За його словами, фактичний термін перебування водія в закордонній поїздці у Шенгені за рахунок його розширення збільшиться на 40-45%, при цьому візи видаються: тримісячна – з терміном перебування 45 діб, піврічна – 90 діб. У деяких країнах, таких як Німеччина, термін перебування нерезидентів обмежено 90 добами на рік.

При цьому, сказав Л.КОСТЮЧЕНКО, зараз інколи трапляються випадки, коли водій очікує на візу 180 днів, а отримує візу терміном на 1 місяць з терміном перебування 10 діб, що фактично становить одну поїздку.

Президент АсМАП також зауважив, що зараз, коли водій отримує навіть річну візу терміном перебування до 90 діб, це фактично означає, що протягом чотирьох місяців він використовує відведений ліміт часу на перебування у країнах Шенгену, а потім протягом 8 місяців має чекати до завершення діючої візи, щоб отримати нову.

“Тобто завершується мій термін перебування, мені візу ніхто не відкриє, і я хоч іди під паркан чи до якогось дядька красти сало. Ну як людині жити?”, - обурився він.

Генеральний директор ЗАТ “Рапід” Володимир ГРИНЕНКО, який перебував у складі української делегації, заявив журналістам, що має певні сподівання на набуття чинності угоди про полегшення візового режиму між Україною і ЄС, однак зазначив, що різкого покращення ситуації не очікує.

“Чудес не буває. Якщо вони сьогодні посилюють до нас візові вимоги, це все можна розуміти як те, що вони створюють штучні бар’єри і побоюються українських перевізників”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС підписали Угоду про спрощення візового режиму 18 червня цього року. На сьогодні Європарламент вже дав згоду на набуття чинності цієї угоди. Тепер вона має бути остаточно ратифікована Радою ЄС.

Угода також має бути ратифікована українським парламентом. Документ передбачає скорочення термін обробки запитів на візи до 10 днів, право на апеляцію у випадку відмови у видачі візи, вартість віз в 35 євро, а також передбачає пільгові умови отримання віз для певних категорій громадян, в тому числі – водіїв-дальнобійників.