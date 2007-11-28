Google збирається запустити сервіс, що дає змогу користувачам зберігати будь-які дані на жорстких дисках серверів компанії, повідомляє Лента.ру з посиланням на The Wall Street Journal. Доступ до даних здійснюватиметься через інтернет.

Користувачі зможуть зберігати на серверах Google будь-яку інформацію: від текстових документів до відеороликів і цифрової музики. Доступ до сховища здійснюватиметься безпосередньо (без участі браузера) з будь-якого комп`ютера чи мобільного пристрою при введенні пароля. Користувачі також зможуть обмінюватися файлами між собою. За даними джерел The Wall Street Journal, сервіс з`явиться за кілька місяців.

Джерела, близькі до Google, заявляють, що компанія планує надавати послуги зберігання даних як безкоштовно, так і за гроші. Вартість послуг і обсяг доступного дискового простору поки не розголошуються.

Аналогічні послуги вже надають багато великих компаній, наприклад, Yahoo!, Microsoft і AOL. За даними The Wall Street Journal, сервіс від Yahoo! недостатньо зручний, оскільки для закачування одного файлу потрібно подолати кілька веб-сторінок. Тестова версія такого сервісу від Microsoft (Windows Live SkyDrive) не дозволяє редагувати документи, а обсяг доступного дискового простору обмежений одним гігабайтом.

Більшість сервісів надають на безкоштовній основі невеликий обсяг дискового простору (від одного до п`яти гігабайт). Більше - за суму від 10 доларів в місяць. Частина сервісів дозволяє редагувати текстові й табличні документи через браузер, проте тільки AOL дає доступ до вмісту накопичувача через інструментарій Windows.

The Wall Street Journal зазначає, що Google веде переговори з власниками авторських прав з питання обміну інформацією через новий сервіс компанії, оскільки обмін музичними файлами може спричити черговий позов до Google від правовласників.

Нагадаємо, в березні 2006 року в ЗМІ потрапила інформація про проект "GDrive" - мережевий накопичувач від компанії Google. Тоді ця інформація спровокувала обурення правозахисних організацій, які вважали, що подібна схема зберігання даних порушує таємницю приватного життя. Представники Google заявили, що дані потрапили до мережі помилково, і на той момент компанія не мала наміру створювати подібний продукт.