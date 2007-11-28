Кримчан закликають допомогти ВІЛ-інфікованим

Напередодні Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом кримчан закликають передати свою одноденну заробітну плату в касу взаємодопомоги Кримського відділення Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кримського відділення, гроші з каси взаємодопомоги організації, витрачаються на потреби людей з ВІЛ-інфекцією і СНІДом, що проживають на території півострова. «Один день вашої роботи може подарувати комусь життя», - звертаються організатори акції до жителів Криму.

Починаючи з грудня 2007 року наприкінці кожного місяця всі учасники акції одержуватимуть звіт про витрати з каси взаємодопомоги з зазначенням суми і мети витрат.

Як відомо, 1 грудня світова спільнота визначила Всесвітнім днем боротьби зі СНІДом. У 2004 році в Україні за ініціативою Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом цей день вперше пройшов як День солідарності з ВІЛ-позитивними людьми.

У 2007 році в Україні гаслом цього дня стане заклик «Хай твоє серце б`ється...», зазначають в Кримському відділенні Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом.

1 грудня в багатьох містах України пройдуть різноманітні тематичні заходи, а волонтери на вулицях міст роздадуть інформаційні матеріали, червоні стрічки і гвоздики.

Крим перебуває на 5-у місці серед регіонів України за розповсюдженням ВІЛ-інфекції.