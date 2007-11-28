У Чернігові відкрили поліклініку для ВІЛ-інфікованих

У Чернігові при обласному СНІД-центрі відкрито спеціалізовану поліклініку для ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД.

Про це УНІАН повідомила керівник Чернігівського обласного відділення Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ, Анжела МОЙСЕЄНКО.

За її словами, у приміщенні поліклініки, збудованому понад 100 років тому, зроблено якісний ремонт вартістю 1 млн. 200 тис. грн. Також у поліклініці працюватиме спеціальна лабораторія, у якій хворі зможуть пройти комплексну діагностику за винятком окремих складних аналізів.

А.МОЙСЕЄНКО зазначила, що заклад фінансуватиметься з бюджетних та благодійних коштів.

Вона запевнила, що члени Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ, готові працювати у поліклініці як волонтери, надаючи хворим консультаційну допомогу та психологічну підтримку.

Обласний СНІД-центр у Чернігові створений у 2005 році. При ньому працював кабінет довіри. Профільні лікарі, закріплені за центром, найчастіше приймали хворих за місцем основної роботи.

А.МОЙСЕЄНКО вважає, що наступним кроком має стати відкриття стаціонару для ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД. На її думку, це станеться не раніше, ніж за два роки.

Станом на 1 листопада в Чернігівській області зареєстровано 1389 ВІЛ-позитивних хворих. В регіоні 39 дітей мають підтверджений статус ВІЛ-інфікованого.