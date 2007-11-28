ООН заснувала Всесвітній день соціальної справедливості

Генеральна Асамблея ООН за ініціативою Киргизії проголосила 20 лютого Всесвітнім днем соціальної справедливості, він відзначатиметься щороку, починаючи з 2009 року.

Як передає Газета.РУ, проект резолюції, співавторами якого виступили близько 80 держав, був прийнятий консенсусом.

У документі підкреслюється, що економічне зростання, мир та безпека, а також дотримання прав людини є необхідними умовами для забезпечення соціального розвитку і соціальної справедливості. Об`єднані нації зазначили, що в світі зберігаються відчуження і нерівність між країнами і соціальними групами з різним рівнем життя.

Генеральна Асамблея заявила про необхідність викорінення бідності, забезпечення повної зайнятості та гідної роботи, рівності чоловіків і жінок.