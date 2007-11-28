Україну наступного року відвідає голова Європейського суду з прав людини Жан-Поль КОСТА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Конституційного Суду України.

Зокрема, за даними прес-служби, голова КС Андрій СТРИЖАК 27 листопада під час зустрічі з головою Європейського суду з прав людини у Страсбурзі запросив його відвідати Україну. Ж.-П.КОСТА прийняв запрошення.

Крім того, у ході візиту до Страсбурга А.СТРИЖАК провів зустрічі з Генеральним секретарем ПАРЄ Матео СОРІНАСОМ, з секретарем Венеціанської комісії Томасом МАРКЕТОМ. На зустрічах йшлося, зокрема, про роль Конституційного Суду України у процесі виконання нашою країною зобов‘язань, взятих при вступі до Ради Європи, про посилення авторитету КСУ в державі та суспільстві в контексті судово-правової реформи в Україні відповідно до стандартів Ради Європи. Співрозмовники торкнулися і питання реформи Європейського суду з прав людини, а також зміцнення принципів демократії, верховенства права і свобод людини і громадянина в Україні, повідомили в КС.